2022/08/09 | 11:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى الثالث عشر من محرم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطابي: خطة زيارة العاشر من محرم ستستمر حتى الثالث عشر منه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطابي: خطة زيارة العاشر من محرم ستستمر حتى الثالث عشر منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).