الدولار يتراجع قليلا مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

2022/08/09 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

هبط الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، إذ يخشون من مفاجأة قد تزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر ظهور هذه البيانات يوم الأربعاء مع توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى ذلك الحين.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خلال الليل واستقرا قبيل إعلان بيانات التضخم في آسيا.



واحتفظ الدولار الاسترالي بمكاسبه عند 0.6974 دولار.



وهو المسار نفسه الذي سلكه الدولار النيوزيلاندي، إذ بلغ 0.6281 دولار، مما جعلهما أعلى بقليل من المتوسطات المتحركة لفترة 50 يوما.

أما الجنيه الاسترليني فقد استقر عند 1.2084 دولار وظل اليورو فوق مستوى التعادل مع العملة الأمريكية فبلغ 1.0194 دولار.



وحافظ الين الياباني على مستواه عند 134.94 للدولار.

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