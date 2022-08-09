إسرائيل تشن عملية في الضفة ومقتل 3 أشخاص بينهم إبراهيم النابلسي وإصابة 40 آخرين

2022/08/09 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت القوات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، معلنة عن استهداف إبراهيم النابلسي، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 أشخاص بينهم النابلسي وإصابة 40 آخرين.

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