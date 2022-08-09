كربلاء المقدسة: الجموع المليونية تحيي ذكرى عاشوراء

2022/08/09 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعتحيي الجموع المليونية، اليوم الثلاثاء، زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة.وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بأن "جموع الزائرين احيت منذ يوم امس مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة وسط اجراءات امنية وخدمية".واضاف ان "الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاحياء ركضة طويريج وتوفير كافة الدعم اللوجستي وتهيئة الطريق من اجل الركضة التي تنطلق بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم".وأعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن وضع ستة مستشفيات في خدمة الزائرين وتوزيع الف طبيب وممرض في الميدان داخل العتبتين المقدستين وفي محيطهما، فضلا عن ملاكات المستشفيات التابعة لها.وقال رئيس الهيئة الدكتور ستار جبار الساعدي في تصريح صحفي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "توجيها مباشرا صدر من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بدأت على اثره هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة المقدسة بالشروع بتنفيذ الخطة الطبية لشهر محرم الحرام اعتبارا من يوم الثامن من المحرم لتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية لزوار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في عاشوراء"، لافتا الى ان "الخطة تستمر لمدة ستة ايام اعتبارا من الثامن من محرم ولغاية الثالث عشر منه".

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