تايوان تبدأ مناورات للمدفعية بالذخيرة الحية

2022/08/09 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بدأ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية، اليوم الثلاثاء، في محاكاة لصد هجوم دفاعاً عن الجزيرة عقب أيام من المناورات العسكرية الصينية المكثفة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية من موقع التدريبات.وأكد لو ووي-جيي المتحدث باسم الجيش الثامن التايواني أن المناورات بدأت في مقاطعة بينغتونغ الجنوبية بُعيد الساعة الرابعة بتوقيت […]

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