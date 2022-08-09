2022/08/09 | 11:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رصد شريط فيديو موقفا طريفا للرئيس الأميركي، جو بايدن، لدى نزوله من المروحية الرئاسية...

ظهرت المقالة بايدن يفشل في ارتداء سترته ونظارته تسقط على الأرض أولاً على المسلة.

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