تايوان: الصين تستعد لغزونا

2022/08/09 | 11:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير خارجية تايوان، الثلاثاء، 9 آب، 2022، إن الصين تستخدم التدريبات العسكرية التي...

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