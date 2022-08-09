تراجع انتاج الحنطة في ديالى اكثر من 78%

2022/08/09 | 11:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

على العكس من نسبة تراجع الانتاج في الحنطة بمجمل مناطق العراق التي بلغت النصف فقط، شهدت محافظة ديالى تراجعا اكبر في الانتاج بلغ اكثر من 78% في تفسير اوضح على تضرر محافظة ديالى من الجفاف اكثر من باقي مناطق العراق.

وقال مدير اعلام مديرية زراعة ديالى محمد المندلاوي في تصريح ان “انتاج الحنطة للموسم الماضي 2020-2021 بلغ 274306 طناً، بينما في الموسم 2021- 2022 بلغ الانتاج 61672 طناً”.

مايعني ان نسبة الانخفاض بلغت اكثر من 78%، فيما انخفض انتاج العراق عموما من الحنطة العام الجاري بنحو 50% من 4 إلى مليوني طن، وهو مؤشر واضح على حجم التأثر الكبير بالجفاف في ديالى مقارنة بباقي المحافظات.

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