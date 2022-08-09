قوة أمنية تحاصر انتحاري حاول تفجير نفسه في ديالى

2022/08/09 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن قوة امنية، حاصرت إرهابياً حاول تفجير نفسه في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “القوات الامنية حاصرت إرهابياً حاول تفجير نفسيه في محافظة ديالى”.

وأضاف المصدر، أن “القوات الامنية تمكنت من قتل الإرهابي قبل تفجير نفسه”، مشيراً إلى “عدم تسجيل أي خسائر بشرية عقب الحادث”.

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