2022/08/09 | 12:01 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفع عدد القتلى في مواجهات نابلس بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، الثلاثاء، إلى ثلاثة أشخاص فضلا عن 40 جريحا بينهم 4 في حالة خطرة، على ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي بنابلس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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