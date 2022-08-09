مقتل 3 فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي بنابلس

2022/08/09 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى في مواجهات نابلس بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، الثلاثاء، إلى ثلاثة أشخاص فضلا عن 40 جريحا بينهم 4 في حالة خطرة، على ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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