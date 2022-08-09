الموت يغيب فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

2022/08/09 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، صباح الثلاثاء، وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونعى أشرف زكي، الراحلة رجاء حسين عبر تغريدة بحسابه الشخصي على موقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، كتب فيها: "الفنانة الكبيرة رجاءً حسين في ذمة الله".

ورجاء حسين فنانة مصرية ولدت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 في محافظة القليوبية المصرية، وتعتبر واحدة من أقدم الفنانات العربيات، حيث كانت بدايتها الفنية بدور طالبة من خلال فيلم قلوب الناس عام 1954، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 68 عاماً.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة رجاء حسين، في مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، كما تكرمت في حزيران/ يونيو الماضي في المهرجان القومي للسينما في مصر لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية.

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