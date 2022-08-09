انتحاري يفجر نفسه على القوات الأمنية في ديالى (صورة)

2022/08/09 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل ...قتل انتحاري في ديالى

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مصدر مطلع في الفرقة الاولى للجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "معلومات استخبارية وردت الى احد افواج الفرقة الاولى للجيش العراقي في منطقة مياح (70كم شمال شرق بعقوبة) تفيد بوجود تسلل لاحد الارهابيين يروم تفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية وتم تشكيل قوة قتالية على الفور من اجل تمشيط المنطقة فورا".

واضاف، انه "تم محاصرة الارهابي ما ادى الى تفجير نفسه بعد تطويقه من كل الجهات دون اي اصابات بالقوة العسكرية".

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