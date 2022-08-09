وفاة فنانة مصرية مشهورة بعد صراع مع المرض بعمر ناهز 83 عاماً

2022/08/09 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الفنانة المصرية رجاء حسين، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.ولدت رجاء حسين في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وانضمت في … Readmore

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