تراجع اسعار النفط العالمية بفعل التقدم في محادثات الاتفاق النووي الايراني

2022/08/09 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بفعل التقدم الأخير في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، مما سيمهد الطريق لتعزيز صادراتها من الخام السوق.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى … Readmore

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