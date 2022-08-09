إحباط هجوم انتحاري على أحد المواكب الحسينية في ديالى

2022/08/09 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنأفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل انتحاري كان يروم استهداف أحد المواكب الحسينية في محافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة أمنية حاصرت انتحاريا حاول تفجير نفسه على المواكب الحسينية، فجر اليوم، في قرية مياح بمحافظة ديالى".وأضاف، أن "القوة اصابت الإرهابي وقام بتفجير نفسه دون تسجيل إصابات بصفوف القوات الأمنية".

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