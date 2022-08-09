كُنْ و كُنْ ..... !

2022/08/09 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اعتدال موسى ذكرالله

حينما نقتربُ من بينَ أمشاجِ ضعفِ

الوشائجِ الأقربِ للأصلِ ؛ الذي نقتاتُ

من كونينيةِ اليقينِ المنشأة للرَّحمةِ

؛ المرحمةِ ؛ المرحومةِ من ذواتنا أصلاً

؛ وثباتاً ؛ تصديقاً ؛ وإيم

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