2022/08/09 | 12:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:اعتدال موسى ذكرالله
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كُنْ و كُنْ ..... ! " ظهيرة عاشورا ") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حينما نقتربُ من بينَ أمشاجِ ضعفِ
الوشائجِ الأقربِ للأصلِ ؛ الذي نقتاتُ
من كونينيةِ اليقينِ المنشأة للرَّحمةِ
؛ المرحمةِ ؛ المرحومةِ من ذواتنا أصلاً
؛ وثباتاً ؛ تصديقاً ؛ وإيم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كُنْ و كُنْ ..... ! " ظهيرة عاشورا ") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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