واتساب ستسمح للمستخدمين بـ إخفاء أرقام هواتفهم من المجموعات

2022/08/09 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

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على الإطلاق، ”واتساب“، ميزة جديدة

لتعزيز خصوصية مستخدميها.



وتعمل

”واتساب“ على السماح للمستخدمين

بـ“إخفاء أرقام هواتفهم من مجموعات

دردشة فرعية معينة“ داخل التطبيق.

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