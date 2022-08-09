2022/08/09 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، الثلاثاء،

لقطات جوية لشروق الشمس في كربلاء بيوم

عاشوراء، حيث يجتمع ملايين المسلمين

لزيارة مرقد الامام الحسين واخي ابي

الفضل العباس (عليهما السلام).

تصوير: علي فتح الله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بتقنية 360 درجة.. شروق شمس كربلاء في يوم عاشوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بتقنية 360 درجة.. شروق شمس كربلاء في يوم عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).