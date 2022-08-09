التصدي لانتحاري حاول تفجير نفسه على “موكب حسيني” في ديالى

2022/08/09 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن قوة أمنية قتلت انتحاريا حاول تفجير نفسه على موكب عزاء حسيني، فجر اليوم، في محافظة ديالى.

وقال المصدر، إن “قوة امنية حاصرت انتحاريا حاول تفجير نفسه مستهدفا موكبا حسينيا فجر اليوم في قرية مياح في ديالى وتمكنت من قتله”.

وأشار إلى أن “القوة التي قتلت الانتحاري هي حشد الدفاع”، مبينا أن “القوة اصابت الارهابي وقام بتفجير نفسه دون اصابات”.

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