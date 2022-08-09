بين رميها وتمزيقها ووضعها في جيبه.. مساعدة ترامب سابقًا تشارك قصة صادمة لكيفية تعامله مع الوثائق السرية

2022/08/09 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سابقًا، ستيفاني غريشام، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح ولم يتم الضغط على موظفيه للتعامل مع هكذا وثائق بشكل صحيح، بحسب ما قالته في مقابلة مع مذيعة CNN، إيرين بيرنيت.

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