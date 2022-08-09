من سماء كربلاء المقدسة.. عدسة (واع) توثق ركضة طويريج

2022/08/09 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واعتصوير صفاء علوانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) ركضة طويريج من سماء كربلاء المقدسة.





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