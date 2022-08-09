اشتباكات نابلس.. سقوط 3 نشطاء بينهم قائد

2022/08/09 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، أسفر عن ثلاثة قتلى، وعشرات الجرحى.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، أكدت مصادر فلسطينية، أن اشتباكات عنيفة بين قوات إسرائيلية، وعناصر من “كتائب شهداء الأقصى” و”سرايا القدس” دارت في نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاثة شبان قتلوا بينهم قياديين في “كتائب شهداء الأقصى”.



وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن هجومه على نابلس، أسفر عن اغتيال قائد “كتائب شهداء الأقصى” في المدينة، إبراهيم النابلسي.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر، “في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن العام) الشاباك، قُتل ابراهيم النابلسي صباح اليوم في مدينة في نابلس”.

وأضاف الجيش، “أطلق مقاتلو الجيش النار على المنزل واستخدموا وسائل خاصة من بينها صواريخ محمولة على الكتف”.وتابع “قُتل النابلسي ومسلح آخر كان يقيم في المنزل”.

ويطارد الجيش الإسرائيلي النابلسي منذ فترة طويلة، وقبل أسبوعين شن هجوماً على المدينة، أسفر عن قتيلين دون التمكن من الوصول إلى النابلسي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي منزلاً في البلدة القديمة بنابلس بأعيرة نيرة مباشرة، بعد محصارته لساعات طويلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش تعمد تفجير المنزل بصاروخ “انيرجا”، ما ألحق دماراً كبيراً في المنطقة.

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