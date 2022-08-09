روسيا تطلق قمراً اصطناعياً إيرانياً

2022/08/09 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولاً بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان الثلاثاء، وفق مشاهد حيّة بثّتها وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

وأظهرت المشاهد صاروخاً من طراز “سويوز-1.2ب” يحمل قمر “خيام” الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدّد للعملية عند الساعة 5,52 بتوقيت غرينتش.

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