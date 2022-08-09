غدا بنهائي السوبر الاوربي.. الملكي يبحث عن لقبه الخامس ..واينترخت عن لقبه الاول

2022/08/09 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

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يلتقي في الساعة 10 مساء غد الاربعاء عل الملعب الأولمبي /استاديون هيليسنكي / بفنلندا،بنهائي كأس السوبر الأوروبي، ريال مدريد بطل دوري الأبطال، وآينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي.

ويسعى الملكي لاضافة اللقب الخامس بالبطولة حيث حقق اللقب من قبل في 4 مرات، بينما خسر 3 نهائيات.

وتعد المشاركة الأولى في تاريخ آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي.

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