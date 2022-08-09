حراك الجيل الجديد: تظاهرات كردستان ستعود أقوى

2022/08/09 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو حراك الجيل الجديد دياري أنور، الثلاثاء، أن التظاهرات الشعبية في إقليم كردستان العراق ستعود بصورة أقوى.

وقال أنور إنه “من القمع الكبير الذي واجهت به السلطة في كردستان وأحزابها الحاكمة التظاهرات لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على التغيير”.

وأضاف أن “أوضاع كردستان سيئة من حيث الخدمات والفساد يسيطر على مفاصل الحكم، وقريبا ستعود التظاهرات وبشكل أكبر وأوصلنا أصواتنا للمنظمات الدولية والأمم المتحدة وكتبنا تقارير عن حالة القمع الكبيرة”.

وقبل أيام تظاهر المئات من المواطنين في السليمانية، فيما قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات كبيرة شملت النواب والناشطين.

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