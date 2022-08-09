الدليمي: انطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مطار الأنبار

2022/08/09 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ الأنبار، علي الدليمي، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مطار الأنبار.

وقال الدليمي، في تصريح صحفي، إن “هذا المشروع استراتيجي ومهم وحيوي، فمحافظة الأنبار تمتد على مساحة ثلث العراق، وموقعها الجغرافي متميز فهي حدودية مع ثلاث دول، لذلك من الضروري ان يكون فيها مطار”.

وأضاف أن “الشركة التركية الرائدة بإنشاء المطارات، بعد تسلمها المشروع قبل أشهر، باشرت اليوم بالمرحلة الأولى منه، بجهود كبيرة من الشركة والكوادر الفنية في المحافظة”.

وتابع: ” وحاولنا بكل جهد أن نذلل الأمن في هذه المنطقة، فهذا من المشاريع التي أخذنا على عاتقنا أن تستمر”.

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