بابل.. ضبط نحو ٣٥٠ حبة مخدرة والقبض على حائزيها

2022/08/09 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفادت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء (٩ آب ٢٠٢٢)، بأن مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال ، إستطاعت من خلال اجراءات التفتيش الدقيق للوافدين شمالي المحافظة ، ضبط نحو (٣٠٢) حبة مخدرة مع امبولة استنشاق مخدرات نوع كريستال ميث وكيس صغير ملوث بالمادة مع سلاح مسدس وآلة جارحة عدد ٢ "سكين" والقبض على أحد المتهمين بحيازتها .

وفي سياق آخر من الاجراءات شمالي مدينة الحلة ، ألقت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون ، القبض على شخصين منفصلين ضبط بحيازة أحدهما على حوالي (٦٠ غرام) من مادة الكريستال ميث المخدرة ، فيما عثر بحيازة الآخر على (٤٥) حبة مخدرة .

في غضون ذلك تمكنت مفارز شعبة مخدرات قضاء جبلة ، خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية الشمالي للمحافظة ، من إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وفق المادة (٢٨ مخدرات) .

وأشارت القيادة ، الى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين كافة وتوقيفهم أُصولياً .

إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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