وفاة وزير خارجية كندي سابق كان معارضا للغزو الاميركي للعراق (صورة)

2022/08/09 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي الوزير الليبرالي السابق الكندي، بيل جراهام، الذي شغل منصب وزير الخارجية عندما قررت البلاد عدم الانضمام إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وبحسب موقع"the global and mail" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال رئيس الوزراء ، جاستن ترودو في بيان إن "جراهام سيُذكر كمفاوض رئيسي ورجل دولة ماهر شارك حبه لكندا مع العالم".

كما قال النائب الليبرالي السابق جون إنجليش إن "السيد غراهام أصيب بالسرطان وتوفي بسلام بعد أن كان في حالة صحية متدهورة لبعض الوقت".

وبحسب التقرير، فقد "كان السيد جراهام، 83 عامًا، يعمل مستشارًا لكلية ترينيتي بجامعة تورنتو.



كان هو وزوجته كاثرين طلابًا هناك وتزوجا في الكنيسة.



كان لديهم طفلان: كاتي وباتريك.



تم انتخاب السيد جراهام لأول مرة كعضو ليبرالي في البرلمان الذي كان يعرف آنذاك باسم مركز تورنتو - روسديل في عام 1993.

رحب به زملاؤه السابقون بصفته نائبًا برلمانيًا ماهرًا، حيث قضى بعض الوقت على المقاعد الخلفية قبل دخوله مجلس الوزراء، وشخصًا أظهر شغفًا عميقًا بمساعدة من هم في مجتمعه".

قال جورج سميثرمان، الذي مثل منطقة وسط مدينة تورنتو لليبراليين على المستوى الإقليمي مثل السيد جراهام الفيدرالي، إن "السيد جراهام لديه طريقة رائعة للتواصل مع الناس، بغض النظر عن خلفيتهم".

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