وزارة الشباب: العقود التي أبرمتها مؤقتة القوة الجوية جميعها باطلة

2022/08/09 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت وزارة الشباب والرياضة، أن العقود التي أبرمتها الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، جميعها باطلة.وقال مدير دائرة التنسيق بوزارة الشباب والرياضة أكرم العطوان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جميع عقود لاعبي ومدربي وموظفي القوة الجوية والتي أبرمتها الهيئتان المؤقتتان باطلة وغير معترف بها”.وأوضح أن “محضر انتخاب الهيئة المؤقتة […]

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