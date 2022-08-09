2022/08/09 | 13:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بلغت استيرادات العراق من الصين خلال العام الماضي 2021، أكثر من 10 مليارات دولار،...

ظهرت المقالة العراق يستورد بضائع صينية بقيمة 10 مليارات دولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستورد بضائع صينية بقيمة 10 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستورد بضائع صينية بقيمة 10 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).