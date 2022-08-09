2022/08/09 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب حادث مروري وصفه الإدعاء بـ"المأساة المروعة"، وجهت السلطات المختصة في مدينة لوس أنجلوس تهما بالقتل العمد لممرضة أميركية كانت تقود سيارتها بسرعة متهورة للغاية، وفقا لما ذكر موقع "politicaltriangle" الإخباري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو مروع.. ممرضة أميركية متهمة بالقتل العمد بسبب القيادة شديدة التهور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو مروع.. ممرضة أميركية متهمة بالقتل العمد بسبب القيادة شديدة التهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).