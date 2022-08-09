مئات الآلاف من العراقيين يحيون عاشوراء ذكرى استشهاد الحسين في كربلاء

2022/08/09 | 13:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي مئات الآلاف من العراقيين وغيرهم من دول أخرى اليوم الثلاثاء عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي (رضي الله عنهما) بمدينة كربلاء (جنوبي بغداد).

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