اكثر من 43 الف طن سكر خام تصل ميناء ام قصر الجنوبي

2022/08/09 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة IZMIR بحمولة ( 43100 ) الف طن من مادة السكر الخام رست عند رصيف رقم ( 1 ) .

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان أن "ملاكات الموانئ تعمل بكفاءة عالية باستقبال وارساء وتفريغ وشحن السفن والناقلات النفطية التي تأم ارصفة الموانئ ".

وأضاف أن "الميناء الجنوبي استقبل اليوم سفينة تجارية بحمولة ( 43100 ) الف طن من مادة السكر الخام رست عند رصيف رقم ( 1 ) ، والعمل جاري بتفريغ حمولاتها من قبل ملاكات الشركة ".

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