أوروبا تقرر خفض استهلاك الغاز اعتبارًا من اليوم

2022/08/09 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية كلاوس مولر اليوم الثلاثاء أن خطة الاتحاد الأوروبي للحد من استهلاك الغاز يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار الطاقة قبل موسم الشتاء، حيث تتطلع المنطقة إلى خفض الطلب علي الغاز بنسبة 15% في ظل عد حالة اليقين بشأن الإمدادات.

وصرح مولر عبر صفحته على تويتر أن ألمانيا عليها توفير ما لا يقل عن 20% من الغاز لاجتياز الشتاء القادم والذي يليه بشكل جيد.

هذا وقد دخلت خطة الاتحاد الأوروبي للحد من الغاز حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم وتهدف إلى خفض الطلب في المنطقة بنسبة 15% مع تزايد المخاوف بشأن انقطاع محتمل عن الغاز الروسي.

ووفقا للاقتراح، يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تخفض طوعا استخدامها للغاز بنسبة 15% بين 1 أغسطس من هذا العام و 31 مارس من عام 2023، مقارنة بمتوسط الاستهلاك لنفس الفترة الزمنية خلال السنوات الخمس السابقة.

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