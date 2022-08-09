2022/08/09 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nbRcmZu3w9s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر .. مراسم زيارة عاشوراء و ركضة طويريج في كربلاء | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر .. مراسم زيارة عاشوراء و ركضة طويريج في كربلاء | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).