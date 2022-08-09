انضمت إليه وجهة شهيرة.. ما تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل تفشي كورونا؟

2022/08/09 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الإثنين، وجهة عربية شهيرة في الشرق الأوسط إلى فئة السفر "عالية الخطورة" لجهة تفشي فيروس كورونا.

إليك تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل فيروس كورونا في هذا الإنفوغرافيك.

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