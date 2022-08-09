وزير الدفاع التركي: هنالك ممر ارهابي يتم إنشاءه يمتد من العراق حتى البحر المتوسط ولن نسمح بخلقه أبداً

2022/08/09 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مؤتمر السفراء الثالث عشر المنعقد بالعاصمة التركية، أنقرة، تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عن العملية العسكرية التركية المحتملة التي من المزمع أن تستهدف روجآفاي كوردستان، وقال إنه يجري العمل على إنشاء “ممر إرهابي” في شمال سوريا يمتد من … Readmore

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