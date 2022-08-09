مصر: لن نتخلى عن مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني لغد أفضل يسوده الأمن والسلام

2022/08/09 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصر أنها “لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق غد أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.وفي كلمته حول تطور الأوضاع في قطاع غزة، قال السفير أسامة عبد الخالق، مممثل … Readmore

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