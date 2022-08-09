السلطات المكسيكية تلجأ إلى غواصة مسيرة لانقاذ العمال العالقين في منجم

2022/08/09 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد السلطات المكسيكية لإجراء عملية بغواصة مسيرة الاثنين للسماح لعناصر الإنقاذ بدخول منجم فحم غمرته المياه، يُحاصر فيه عشرة عمال منذ خمسة أيام.

وقالت مديرة خدمة الحماية المدنية لورا فيلاسكيز خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي أشرف على عمليات الإنقاذ في مكان الحادث الأحد “اليوم سنعمل مع غواصة مسيرة أرسلتها القوات البحرية”.

وأوضحت أن الجهاز مزود بكاميرا عالية الدقة وضوء يمكن أن يسجل حتى عمق 250 مترا ليتمكن الغواصون من تحديد العوائق المحتملة “دون تعريض حياة عناصر الإنقاذ للخطر”.

ويأمل أقارب عمال المنجم أن تؤدي الخطوة إلى تسريع وصول المنقذين.



لكن وفق الخطة التي قدمها الجيش لن تتم عملية الغوص قبل منتصف الأسبوع.

وتفيد التقديرات بأن منسوب المياه التي تعيق وصول فرق الإنقاذ سيكون قد بلغ 1,5 مترًا بحلول منتصف الأسبوع مقابل 19,4 مترًا من المياه حاليًا.

وقالت الحكومة إن أعمال الضخ مستمرة أيضا لإخلاء المنجم من المياه على عمق 30 إلى 40 متراً.

وأكد الرئيس لوبيز أوبرادور الأحد أنه “يتم ضخ أكثر من 300 ليتر في الثانية ونحن نُسرع في إخراج المياه حتى يتمكن رجال الإنقاذ من الدخول”، داعياً إلى تكثيف الجهود.

وقال “الجميع لديهم إيران قوي ولا أحد يفكر في أي شيء سوى الإنقاذ”، مشيراً إلى أن العاملين على الأرض والعائلات لا يزالون واثقين من أن عمال المناجم على قيد الحياة.

وقع الحادث حوالى الساعة 13,30 الاربعاء، عندما عثر عمال المناجم أثناء الحفر على منطقة مليئة بالمياه تسبب انهيارها بحدوث فيضان.

وأكد الخبراء أنه منجم خطير جداً، يقع على بعد 1130 كيلومترًا شمال العاصمة مكسيكو، في ولاية كواويلا التي توفر كل إنتاج الفحم الوطني.

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