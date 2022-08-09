الرابع خلال سنتين .. وفاة سفير ميانمار لدى الصين

2022/08/09 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي سفير ميانمار لدى بكين، الأحد، ليصبح رابع سفير يتوفى في الصين منذ العام 2021، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.وقال تقرير إخباري محلي، إن السفير يو ميو ثانت بي شوهد للمرة الأخيرة، السبت، يلتقي بمسؤول محلي في إقليم يوننان بجنوب غربي الصين المتاخم لميانمار.وقال ثلاثة دبلوماسيين، إنه توفي الأحد أثناء سفره في يوننان.



وقال دبلوماسيون وتقرير في وسائل إعلام ميانمار، إن من المرجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية.وتوفي ثلاثة سفراء أجانب آخرين لدى الصين منذ العام 2021.



ورحل السفير الألماني يان هيكر (54 عاماً) في سبتمبر/ أيلول بعد أقل من أسبوعين، من توليه منصبه في بكين.وتوفي سفير أوكرانيا سيرهي كاميشيف (65 عاماً) في فبراير/ شباط 2021، أثناء أو بعد فترة وجيزة من زيارة لمكان إقامة أولمبياد بكين الشتوي.وتوفي سفير الفلبين خوسيه سانتياجو «شيتو» ستا (74 عاماً) في الحجر الصحي في مقاطعة آنهوي شرقي الصين في أبريل/ نيسان.

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