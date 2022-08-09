بلدية أربيل تُعلن عن عِدة مشاريع منها تعبيد شوارع في العاصمة بقيمة مليار دينار

2022/08/09 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بلدية أربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تنفيذ عدة مشاريع في المدينة.

وقال مدير بلدية اربيل عبدالواحد احمد ؛ إن “المشاريع تتضمن تعبيد عدة شوارع في حدود المحافظة وخاصة التي تكثر فيها الحوادث المرورية”.

واضاف ان “المشروع هو بميزانية مليار دينار وسيتم الشروع بتنفيذه خلال الأيام المقبلة”.

وتابع ان “هناك مشاريعاً اخرى سيتم الاعلان عنها قبل نهاية السنة الحالية”.

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