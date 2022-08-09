سياسي كردي: الصدر لن يسمح بنجاح اجتماع اربيل

2022/08/09 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم

الثلاثاء، من وصول شرارة الازمة في

البلد الى اقليم كردستان، فيما أكد أن

الصدر لن يسمح بنجاح اجتماع اربيل .

وقال عثمان في تصريح صحفي، إنه “إذا

بقيت الاوضاع مستمرة ك

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