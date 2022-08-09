نصر الله مخاطبا العراقيين: انقذوا بلادكم مما يحاط ضدها

2022/08/09 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الامين العام لحزب الله السيد حسن

نصر الله، الثلاثاء، النظام البحريني

بأنه “ابشع المطبعين”، فيما دعا

العراقيين الى العمل على حل الخلاقات

لانقاذ البلاد مما يحاك ضدها.

وقال نصر الله في كلمة القاها خ

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