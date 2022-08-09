الحلبوسي.. أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق

2022/08/09 | 14:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام 2018، تم انتخاب الحلبوسي (38 عاما) كأصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وبعد 4 سنوات أصبح أول من يعاد انتخابه بالبلاد رئيسا للمجلس النيابي.

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