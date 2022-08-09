40% من ايرادات تصدير النفط العراقي للصين اشترى بها العراق بضائع صينية

2022/08/09 | 14:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت استيرادات العراق من الصين خلال العام الماضي 2021، أكثر من 10 مليارات دولار، في حين بلغت صادرات العراق للصين أكثر من 26 مليار دولار، مايعني ان نحو 40% من الايرادات التي حصل عليها العراق من الصين لبيع النفط عاد ارسالها للصين لشراء البضائع.

وذكر الموقع في إحصائية على موقعه ان “العراق استورد من الصين خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 10.689.813 مليار دولار”، مبينة ان “هذه الاستيرادات نمت بنسبة 9% ما بين 2017 الى 2021”.

واضاف ان “أهم ثلاث مواد وسلع استوردها العراق من الصين هي الآلات والأجهزة الميكانيكية وأجزاؤها وبقيمة مالية بلغت 1.657 مليار دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة مالية بلغت 1.500 مليار دولار، تليها الاثاث والوسائد والمفروشات بقيمة بلغت 809 ملايين دولار”.

واشار الى ان “صادرات العراق للصين بلغت 26.647 مليار دولار، مبينة ان “هذه الصادرات نمت بنسبة 12% ما بين 2017 الى 2021”.

ولفتت الى ان “أهم صادرات العراق للصين الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مالية بلغت 26,643 مليار دولار، تليها منتجات كيمياوية بقيمة 1.263 مليون دولار”.

وبهذا يكون حوالي 40% من الايرادات التي حصل عليها العراق من الصين جراء بيع الوقود، عاد ليدفعها إلى الصين ليستورد بها بضائع مختلفة.

وعلى صعيد تركيا، جاء العراق رابعا في صادرات التركية لدول العالم في شهر حزيران الماضي بقيمة 1 مليار و206 مليون دولار، وبينما استورد العراق بـ1.2 مليار دولار من تركيا، كانت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة 5.3 مليار دولار خلال حزيران، مايعني ان 24% من مبيعات البنك المركزي في حزيران ذهبت الى تركيا لغرض الاستيراد، ونحو 11% منها الى ايران، ليكون 35% من مبيعات البنك المركزي ذهبت الى ايران وتركيا في حزيران، مايعني قرابة 2 مليار دولار.

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