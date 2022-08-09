النفط يسقط دون الـ 90.. بفعل البيانات واتفاق إيران

2022/08/09 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سقط الخام الأمريكي نايمكس مرة أخرى دون مستويات الـ 90 دولارا بعد حالة من التعافي أمس الإثنين بعد أنباء قوية عن ارتفاع واردات الصين من النفط، مما يمهد لمزيد من التقلبات العنيفة في الأسعار في ظل بيانات مفاجأة ومفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت تراجعات اليوم بعدما قدم الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين نصًا نهائيًا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفي انتظار موافقات من واشنطن وطهران، وهو ما يمهد لضخ ملايين من براميل النفط التي تعمل على تهدئة مخاوف الطلب في الأسواق.

وفي المقابل كشفت بيانات بيكر أند هيوز ارتفاع منصات التنقيب عن النفط، بينما تترقب الأسواق بيانات معهد البترول اليوم تقرير أوبك، ووكالة الطاقة الدولية يوم الخميس المقبل.

ونزلت أسعار الخام الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.4 دولار في البرميل إلى مستويات دون الـ 90 دولار بعد الإغلاق أعلى مستويات 91 دولار أمس الإثنين.

وفي المقابل تراجع الخام القياسي برنت خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.4 دولار في البرميل، نزولا إلى مستويات قرب الـ 95 دولار مقابل 97 دولار بنهاية تعاملات أمس.

وارتفع خام برنت القياسي بنحو 1.8% أو ما يعادل 1.73 دولار مسجلًا 96.65 دولار للبرميل، بينما زاد خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات أمس في حدود 2%.

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