رأي.. طارق عثمان يكتب لـCNN: الملكية المصرية وناصر والعالم العربي.. احتمالية إمبراطورية (2)

2022/08/09 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي أسس أول دولة حديثة في المنطقة من الخليج الى شواطئ المغرب على المحيط الأطلسي، لكن تلك الدولة لم تكن لا مصرية ولا عثمانية وبالطبع لم تكن عربية.

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