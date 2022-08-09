2022/08/09 | 14:58 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة النائب خشان: الصدر عطل السلطة الرقابية أولاً على المسلة.

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