الإعلام الحكومي: تعرض قناة البدعة الى عمل تخريبي

2022/08/09 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، تعرض قناة البدعة في محافظة البصرة إلى عمل تخريبي.

وذكرت الخلية في بيان أن “خلية الإعلام الحكومي، تعلن تعرض قناة البدعة، (القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) إلى عمل تخريبي من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون، وبالتزامن مع ذكرى العاشر من المحرم الحرام، بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حيث أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة ضمن (كم ٩)”.

وأشارت إلى أن “الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية البطلة المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين”.

وبينت أن “ملاكات وزارة الموارد المائية، الذين يعملون على مدار الساعة تمكنت، من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى كافة مستحقيها في المحافظة”.

وأضافت الخلية، أن “وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالباً القضاء العراقي باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”.

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