تحديد موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي

2022/08/09 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي بفروعه كافة.

وذكر بيان مقتضب للتربية أن “إعلان نتائج السادس بفروعه كافة سيكون بعد الاتتهاء من عملية التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانية”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية، نجاح عملية إجراء الامتحانات للصف السادس الإعدادي على المستويات كافة.

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